Десятки туристов застряли на канатной дороге в Армении из-за удара молнии

Более 30 человек застряли в кабинах канатной дороги «Крылья Татева» на юге Армении. Людей начали эвакуировать сотрудники экстренных служб.

В МЧС республики заявили, что канатная дорога перестала работать из-за удара молнии — произошло отключение электроэнергии. В одной кабинке находились 20-22 человека, в другой — 10-15, сообщил «Sputnik Армения».

Из-за технических проблем во второй половине дня канатная дорога прекратила свою работу.

«Крылья Татева» находится в Сюникской области Армении. Это самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа. Ее длина составляет почти шесть километров.

В одной кабине могут находиться по 30 пассажиров и один проводник. Пропускная способность канатной дороги составляет 240 пассажиров в час. Опорные столбы делят ее на четыре участка. Самая высокая точка «Крыльев Тетева» составляет 330 метров. Из села Алидзор на канатной дороге можно попасть в средневековый Татевский монастырь за 11 минут.