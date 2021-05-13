Десятки трупов животных обнаружили в курганском селе

Более 60 трупов овец обнаружили в Курганской области. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по региону.

«В марте специалистами ГБУ „Лебяжьевский центр ветеринарии“ совместно с участковым уполномоченным ОП „Лебяжьевское“ было проведено обследование территории хозяйства и под снегом было обнаружено более 60 трупов овец», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, местный житель утаил, что часть животных умерли. Также в Управлении добавили, что особи начали гибнуть из-за голода и холодных загонов.

Мужчину обвинили в том, что он не утилизировал трупы надлежащим образом. Ему выписали штраф.

Позже владелец утилизировал трупы на Елошанском скотомогильнике. На территории хозяйства провели дезинфекцию.