Десятки тонн форели выбросило на побережье Краснодарского края

Десятки тонн красной форели выбросило за последние дни на побережье Краснодарского края. «Рыбная лихорадка» началась в Сочи, а теперь добралась до Геленджика.

Причины такой удачи для рыбаков и местных жителей связывают со штормом, который разрушил ограждение одной из рыбных ферм, сообщил РЕН ТВ. За последние дни на берег выбросило от 20 до 300 тонн рыбы. Косяки рыбы буквально кишат у побережья. Местные жители рассказывают, что рыбаки вылавливают форель прямо стоя на берегу.

В дикой природе в этом регионе форель не водится. Это вид, выведенный с помощью селекции. Форель выращивают только на специальных фермах, и стоит она недешево — около тысячи рублей за килограмм. Поэтому сейчас на побережье городов Краснодарского края царит ажиотаж: и профессиональные рыбаки, и обычные местные жители берут удочки и приходят на берег за уловом. Редкую рыбу замечают в бухтах Сочи, Туапсе, Геленджика.