Десятки российских школ экстренно эвакуируют из-за сообщений о минировании

Десятки школ в нескольких городах России экстренно эвакуируют после сообщений о «минировании». Об этом сообщило РИА «Новости».

«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города», — сообщил агентству представитель мэрии города. В городе сейчас 21 градус мороза.

Он отметил, что из зданий было выведено порядка 62 тысяч детей, их размещают в административных зданиях. В школах работают взрывотехники.

Аналогичное сообщение поступает из Владивостока. Из-за сообщений о «минировании» эвакуировано уже 10 школ, сообщил представитель городской мэрии. В эвакуированных зданиях работают кинологи с собаками.

«Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Идет проверка каждого сообщения, специалисты проверяют здания школ», — приводит агентство слова своего собеседника. При этом, в детсады Владивостока сообщения о «минировании» не поступали.

Из-за угрозы взрыва также эвакуируют школы и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО).

В настоящее время поступили сообщения об опасности в пять школ и университете, сообщил представитель мэрии города. Он добавил, что эвакуируют школьников, студентов и педагогов. Их переводят в административные здания, расположенные по соседству. В Биробиджане сейчас -22 градуса.

Из-за таких же сообщений о «минировании» эвакуируют учебные заведения Благовещенска.

«Это школы номер 16, 2, 14, 27, 26, гимназия 25 и 1, лицей номер 11, спорткомплекс АмГУ, а также колледжи транспортного и дорожного хозяйства, педагогический, медицинский, аграрный», — рассказал РИА «Новости» представитель мэрии города.

Он добавил, что в настоящее время по указанным адресам работают оперативные службы. При этом сообщения о «минировании» зданий продолжают поступать.

В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Тогда ни одна угроза не подтвердилась.