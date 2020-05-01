Десятки овец погибли в горящем хлеву в Подмосковье

Хлев с животными загорелся минувшей ночью в деревне Александрово Можайского городского округа Московской области. В щитовом сарае общей площадью 160 квадратных метров находились 70 овец и три теленка. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил всю площадь постройки. В результате погибли все животные, а само деревянное здание полностью выгорело.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС «360» подтвердили факт пожара. «Частный сарай, восемь на 20, выгорел по всей площади, сгорело около 70 голов рогатого скота», — сообщили в ведомстве.