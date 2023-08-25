Происшествия 25 августа 2023, 09:10 Десятки населенных пунктов Новосибирской области остались без света «РЭС»: без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в Новосибирской области Пресс-служба АО "РЭС" / Telegram

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Мощные грозы вызвали массовые аварийные отключения в электросетях в 40 населенных пунктах Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба АО «Региональные электрические сети» («РЭС»).

Под отключения попали Сузунский, Мошковский, Ордынский и другие районы Новосибирской области, а также города Оби и части города Новосибирска. Всего без света осталось около 43 тысяч человек. Для ликвидации аварий организация задействовала более 100 сотрудников.

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«Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП» — отметили в пресс-службе.

По информации «РЭС», одна из ЛЭП получила повреждения не из-за непогоды, а от рук лесозаготовителей, которые оборвали поваленным деревом провода воздушной линии электропередач.

Ранее эколог Игорь Шкрадюк сообщил, что полное отключение электричества в населенных пунктах во время лесных пожаров может вызвать большие трудности. Он указал, что прекращение работы холодильников и водяных насосов приведет к проблемам с продуктами питания.