Десятки мертвых собак и кошек нашли в водоеме за усадьбой Строгановых в Москве

Десятки мертвых кошек и собак нашли в водоеме в Москве. Трупы животных обнаружили в парке Братцево в районе Южное Тушино. Обстоятельства массового сброса погибших животных выясняют полицейские и экологи. В распоряжении «360» появились фото и видео с места.

Очевидец этого ЧП рассказала «360», что трупы животных обнаружили в водоеме в парке Братцево, недалеко от усадьбы Строгановых.

«В этом водоеме в воде около 20 собак и кошек. Вчера вечером приезжали полиция и врач из государственной ветеринарной клиники», — сообщила очевидец.

В пятницу на место также прибыли журналисты и экологи, сообщила девушка. Она отметила, что сейчас находится там же.

Трупы животных начали доставать из воды. По предварительным данным, среди них больше кошек, чем собак.

Причины смерти животных неизвестны. Предстоит также выяснить, кто причастен к сбросу трупов животных в водоем.