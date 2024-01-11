Происшествия 11 января 2024, 15:04 Десятки машин затопило на подземной парковке в петербургском ЖК «Mash на Мойке»: в петербургском ЖК затопило машины в подземном паркинге

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Десятки машин затопило в подземном паркинге петербургского ЖК «Солнечный город» на улице Генерала Кравченко из-за коммунальной аварии, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам местной жительницы, на парковке осталось около 70 автомобилей. Далеко не все автовладельцы успели вывезти свои машины, а с какого-то момента людей перестали впускать приехавшие спасатели.

«Где-то в доме прорвало трубу, и сюда в паркинг стало спускаться. <…> Сначала люди прибегали, потом их уже не пускали сотрудники МЧС. <…> Во всем доме нет света. Приехал участковый, будем составлять акты», — рассказала женщина.

По информации жителей, вода стала просачиваться на парковку около 04:00. Данные распространились в местных чатах, но спасти машины успели не все. Теперь владельцам остается ждать, когда завершится откачка воды, и надеяться, что их автомобили еще можно спасти.

В управляющей компании изданию сообщили, что для осушения технологического подвала и паркинга установили пять насосов. К дому доставляют питьевую воду. Причины коммунальной аварии пока неизвестны.