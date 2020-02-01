Десятки машин застряли в Мурманской области из-за метели

На трассе в Мурманской области из-за метели оказались заблокированы десятки машин, в том числе и микроавтобусы. Автомобили остановились в 20 километрах от приморского поселка Териберка, который находится в 130 километрах от Мурманска.

Спасатели со спецтехникой прибыли на помощь застрявшим на трассе людям, сообщили в региональном главке МЧС. Источник фото: vk.com/drodionov88 По данным интернет-газеты «Моя Териберка» снегоуборочная техника смогла расчистить затор, и ночью заблокированные машины начали движение в сторону Мурманска. Сотни людей, судя по публикациямиздания, провели в пробке не менее семи часов. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что на трассе сломался автобус с 12 пассажирами. Другие СМИ это не подтвердили.