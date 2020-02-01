    01 февраля 2020, 00:53

    Десятки машин застряли в Мурманской области из-за метели

    Кирилл Фролов

    На трассе в Мурманской области из-за метели оказались заблокированы десятки машин, в том числе и микроавтобусы. Автомобили остановились в 20 километрах от приморского поселка Териберка, который находится в 130 километрах от Мурманска.
    Десятки машин застряли в Мурманской области из-за метели

    Спасатели со спецтехникой прибыли на помощь застрявшим на трассе людям, сообщили в региональном главке МЧС.

    Десятки машин застряли в Мурманской области из-за метели | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/drodionov88

    По данным интернет-газеты «Моя Териберка» снегоуборочная техника смогла расчистить затор, и ночью заблокированные машины начали движение в сторону Мурманска.

    Сотни людей, судя по публикациямиздания, провели в пробке не менее семи часов.

    Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что на трассе сломался автобус с 12 пассажирами. Другие СМИ это не подтвердили.