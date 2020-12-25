Десятки машин замерзли на дорогах ЯНАО

«В ряде муниципалитетов инспекторы ГИБДД формируют колонны из двух-трех машин на выездах из города. А там, где нет инспекторов, просят водителей самим организовываться в группы. Также настоятельно не рекомендуем выезжать в длительные поездки», — заявили в управлении.

Тем не менее в авто жителя Ноябрьска замерзло топливо на трассе между Ноябрьском и Новым Уренгоем. Мужчина позвонил в МЧС, к нему выслали наряд ДПС. Правоохранители довезли пострадавшего на пост «Карамовский».

Еще один случай произошел на трассе Салехард — Надым. Там сотрудники «Ямалспаса» спасли из замерзшей машины пятерых человек, в том числе троих детей. Об этом агентству рассказали в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Морозы пришли в ЯНАО 21 декабря. Синоптики обещали потепление на два-пять градусов к концу недели.