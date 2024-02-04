Происшествия 04 февраля 2024, 03:06 Десятки машин пробили колеса на трассе М-7 во Владимирской области Freepik

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Десятки автомобилей пробили колеса из-за плохой дороги на трассе М-7 под Владимиром. Видео с места выложил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Проблемы возникли у водителей около поворота на деревню Перово. На этом участке трассы отсутствует освещение, а в дорожном полотне образовались глубокие ямы. Попадая в них, машины массово пробивают колеса.

При этом местные жители пытаются заработать на чужой беде. Они предлагают водителям за 10 тысяч рублей отвезти поврежденное колесо в шиномонтаж.

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло в Свердловской области. Пять автомобилей столкнулись на 224-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. Виновником аварии стал водитель грузовика «Тонар». При обгоне большегруз с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь.