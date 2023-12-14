14 декабря 2023, 15:32
Десятки куриц погибли при пожаре в Удмуртии
Крупный пожар уничтожил дом и надворные постройки в удмуртском селе Алнаши. Об этом сообщил сайт Udm-info со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 151 квадратный метр. В результате возгорания погибли 30 куриц.
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Предварительной причиной возникновения огня назвали нарушение правил пожарной безопасности. Хозяева оставили без присмотра инфракрасную лампу.
Пожары
МЧС РФ
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