Эксклюзив 14 июля 2023, 13:49 Десятки холодильников для «Охлажденного мяса». Территория возле самарского частного морга попала на видео «360»: появилось новое видео с частным моргом в гараже Самары

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Подпольный морг обнаружили в одном из самарских гаражей. Тела пожилых людей были сложены друг на друга и хранились в холодильниках с надписями «замороженное мясо» и «мороженое». В распоряжении «360» оказалось видео с нелегальным бизнесом.

На запись попал тот самый гараж, а рядом с ним — десятки холодильников, предназначенных для продуктов. Подобные можно было видеть в магазинах, в них принято хранить замороженную продукцию, а не тела умерших людей.

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Гараж расположен рядом с жилыми домами. Сейчас на нем висит замок. Пока неизвестно, как долго работал «бизнесмен», а люди терпели такое необычное соседство.

На новость отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что дал все необходимые поручения о проверке. Он добавил, что созвонился с начальником регионального ГУ МВД, началось разбирательство.

«За гранью добра и зла то, что я увидел», — возмутился депутат.

Хинштейн пообещал держать ход расследования на контроле.