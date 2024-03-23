Происшествия 23 марта 2024, 10:06 Десятки химчан пришли сдать кровь для раненных во время теракта в Crocus City Hall Жители Химок пришли сдать кровь для раненных во время теракта в Crocus City Hall

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Неравнодушные жители Химок пришли на станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. В распоряжении «360» оказалось видео из медучреждения.

В кабинете приема крови в поликлинике № 1 прием доноров проходит с 09:00 до 11:00. Утром 23 марта в медучреждение пришли как постоянные доноры, так и решившие сдать кровь впервые.

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В связи с большим наплывом людей сегодня принимаются только редкие и универсальные группы крови. Остальных доноров просят оставить свои контактные данные, чтобы потом связаться с ними.

Сдавать кровь для раненых с самого утра отправились сотни человек. Доноры пришли в отделение приема в Раменском городском округе, толпа неравнодушных также собралась возле Московского областного центра крови. В Москву и область едут даже жители других регионов.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям 22 марта. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек, число жертв растет. Список опознанных погибших в Crocus City Hall опубликуют позже. В больницах находятся более 100 человек.