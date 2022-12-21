Эксклюзив 21 декабря 2022, 22:26 Десятки емкостей с химическими реагентами времен СССР нашли в строительном контейнере в Москве Источник «360»: более 30 емкостей с химическими реагентами нашли на северо-востоке Москвы Телеканал «360»

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Ртутные приборы, химические реагенты, в том числе агрессивные, обнаружили в строительном контейнере на северо-востоке Москвы. Источник в экстренных службах города сообщил «360», что они лежали в заводских упаковках времен СССР.

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Контейнер, в котором обнаружили реагенты, находится на контейнерной площадке на улице Космонавтов в Алексеевском районе столицы.

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Среди химических реагентов также есть и кислоты, отметил источник «360». Все это находится в лабораторных емкостях объемом от 1,5 литра и больше. Найдено более 30 таких емкостей. Возможно, среди обнаруженных емкостей есть поврежденные.

Все подробности произошедшего устанавливаются.

В ноябре правоохранители обнаружили подпольную нарколабораторию в одном из домов в поселке Досчатое Нижегородской области. Во время обысков в доме нашли тарелки с веществом белого цвета, сверток с веществом белого цвета, семь полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, 20 емкостей с химическими реагентами. Там же правоохранители задержали двоих мужчин.