Десятки домов смыло в Иркутской области

Десятки домов в Иркутской области смыло из-за разлива реки Китой. ЧП произошло под Ангарском, сообщил телеканал «Звезда». Подтопило всего около 200 построек, почти 500 семей остались без крова.

«Вода подошла, дом подмыло с одной стороны. Он сел, наклонился. Поехал, но сейчас на проводах держится, а соседский дом смыло», — рассказал один из местных жителей.

Жители этого района признались, что такая ситуация происходит чуть ли не каждый год. Чтобы избавить населенный пункт от постоянных новоднений необходимо выстроить защитные береговые ограждения.

Проект власти должны были предоставить в середине лета. Средства уже выделены, но экологи забили тревогу из-за того, что дамба может нарушить природоохранное законодательство.