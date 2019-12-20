Десятки деревьев повалило ветром в Москве и области. Фото

Не менее 40 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве. В Московской области из-за сильного ветра упал электрический столб, погибла женщина.

«В Москве зафиксировано падение 40 деревьев, получили повреждения семь автомашин», — сказали РИА «Новости» в экстренных службах столицы.

Накануне в управлении МЧС по Московской области предупреждали о сильном ветре, с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендовали жителям Москвы и области обходить шаткие конструкции и не парковаться возле деревьев.

В подмосковном Солнечногорске ветром повалило праздничную елку. В администрации городского округа заверили, что символ года был восстановлен в течение нескольких часов, и принесли местным жителям извинения за неудобства.

Кроме того, в Московской области было нарушено энергоснабжение девяти населенных пунктов, без света остались 270 жилых домов. Света не было в Щелкове, деревнях Аксеново, Еремино, Маврино, Костыши, Горбуны, Шевелкино, Мишнево, Протасово, Булаково.

Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, к 05:30 энергоснабжение восстановили в полном объеме. В восстановлении участвовали 45 человек и 14 единиц техники.

В Сергиевом Посаде из-за сильного порыва ветра дерево упало на линию электропередачи и повалило столб. В этот момент мимо проходили две женщины. Одна из них пострадала, другая от полученных травм скончалась на месте. Следователи подмосковного управления СК начали проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.