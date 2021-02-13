Десятки дагестанцев вышли на улицы после убийства борца против наркотиков. Видео

Усиленные отряды полиции и бронетехники МВД Дагестана в субботу ввели в поселок Тарки в Советском районе Махачкалы, где прошли народные волнения. Десятки людей вышли на улицы после убийства активиста Вали Абдурагимова, который боролся с распространением наркотиков.

В МВД Дагестана сообщили, что были задержаны несколько человек, которые пытались спровоцировать беспорядки. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, рассказала газета «Комсомольская правда».

Кадры с силовиками, стянутыми в поселок, опубликовал Telegram-канал Baza.

Тело 23-летнего активиста обнаружили 3 января на склоне горы Тарки-Тау. Абдурагимова застрелили из ружья, когда он катался на лошадях. В убийстве заподозрили местного жителя, которого активист обвинял в распространении наркотиков.

Объявления о работе для наркодилеров в городе Ноябрьске заметили на сервисе «Авито», рассказало Ura.ru. Об этом сообщил местный житель, который наткнулся на вакансию грузчика без опыта с заработной платой 70 тысяч рублей. В публикации говорилось, что нужны рабочие на склад элитного алкоголя.