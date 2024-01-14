Происшествия 14 января 2024, 21:41 Десятки человек пострадали во время митингов в Берлине RT: более 30 человек пострадали из-за акции в Берлине против вооружения Украины Unsplash

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Минимум 20 полицейских получили ранения во время демонстрации в Берлине. Митингующие выступили против действий властей на Украине и в Газе. В частности, люди провели акцию против поставок оружия, сообщило издание RT в своем Telegram-канале.

Всего пострадали более 30 человек. Берлинская полиция задержала около 15 участников демонстрации. Все они требовали прекращения поставок оружия на Украину, а также выступали за окончание боевых действий в секторе Газа.

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Столкновения митингующих с полицией начались в воскресенье, 14 января. Участие в демонстрации приняли тысячи людей. Они посвятили свою акцию 105-й годовщине убийства марксистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта, сообщил ранее RT.

Менее недели назад по всей Германии прошли забастовки фермеров. Они выступили против инициативы властей по экономии бюджета, которая включает отмену льгот для работников сферы сельского хозяйства.

Митингующие перекрыли дорогу к заводу Volkswagen в городе Эмден, из-за чего предприятие приостановило работу. Немецкие фермеры намерены участвовать в этой акции до 15 января, после чего они организуют более масштабную акцию в Берлине.