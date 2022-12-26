Происшествия 26 декабря 2022, 03:38 Десятки человек отравились аммиаком после схода поезда в Сербии AFP: в Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда с газом

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Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, передает агентство AFP.

По данным местных властей, авария произошла на участке железной дороги Пирот — Станиченье. Мэр города Владан Васич сообщил, что вследствие утечки аммиака медики зафиксировали «51 случай отравления».

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«Семь человек доставили в больницу в Ниш», — отметил он.

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В Пироте объявили режим чрезвычайной ситуации. Сербское МВД сообщило, что поезд сошел с рельсов вечером, после этого произошла утечка аммиака и выброс большого количества газа в атмосферу. Правоохранители призвали граждан, по возможности, не выходить из домов, а водителей выбирать пути объезда, чтобы не находиться рядом с местом ЧП.

В настоящее время на трассах недалеко от железнодорожных путей серьезно ухудшилась видимость. По словам местных жители, несколько автомобилей съехали с дороги.