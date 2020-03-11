Десятки автомобилей застряли в снегу на Алтае и Сахалине

Скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Он уже оборвал провода электросети и лишил света жителей шести населенных пунктов.

Автобус, который перевозил в Южно-Сахалинск 45 пассажиров, застрял в снегу. На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники спецслужб достают десятки автомобилей и доставляют пострадавших в пункты временного размещения, которые установили в ближайших селах.

В настоящее время на магистралях дежурят МЧС и полиция.

Синоптики прогнозируют, что погодные условия не изменятся минимум сутки.