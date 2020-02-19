19 февраля 2020, 13:26
Десятилетняя девочка потеряла родителей в ДТП под Уфой — фото
Страшное ДТП произошло в Башкирии под Уфой. Два человека погибли, госпитализирована 10-летняя девочка. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную ГИБДД.
Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Daf. 41-летний водитель легкового автомобиля и его 35-летняя супруга получили травмы, не совместимые с жизнью. Их 10-летняя дочь госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.