Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Daf. 41-летний водитель легкового автомобиля и его 35-летняя супруга получили травмы, не совместимые с жизнью. Их 10-летняя дочь госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.