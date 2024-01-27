Происшествия 27 января 2024, 07:24 Десятилетняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в Канске СК: при пожаре в Канске погибли 10-летняя девочка и 17-летний парень пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю

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В городе Канске Красноярского края при пожаре погибли 10-летняя девочка и 17-летний парень. Их бабушку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

Следователи получили информацию о случившемся около 06:00 27 января. Пожар произошел в частном доме в микрорайоне 2-й Стрижевой квартал.

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СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Санкция по статье — до четырех лет лишения свободы. На месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причину и все обстоятельства пожара.

Ранее, 20 января, при пожаре в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области погибли 63-летняя женщина и ее 16-летний внук. Возгорание случилось в одноэтажном частном доме утром. Спасатели нашли тела во время тушения. Следователи назначили судебные экспертизы для выяснения причин происшествия и установления его обстоятельств.