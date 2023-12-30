Происшествия 30 декабря 2023, 01:30 Десятилетний ребенок получил ранение в Белгородской области после обстрелов Гладков: в Белгородской области после обстрелов пострадали ребенок и 3 взрослых РИА «Новости»

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Один мужчина погиб после прямого попадания одного из снарядов в частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, еще четыре человека ранены в результате обстрелов. Десятилетний ребенок получил осколочное ранение ягодичной области. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

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«У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Гладков.

По словам главы региона, всех пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также губернатор проинформировал о разрушениях в регионе. Их зафиксировали в 10 частных домовладениях: выбиты стекла в окнах, один дом частично разрушен. Еще повреждены две машины.

Помимо этого, пострадали системы водообеспечения в Белгороде. Сотрудники аварийных служб вместе с заместителем Гладкова Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым прибыли на место ЧП. После определения мест повреждений специалисты начнут ремонтные работы.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении силами ПВО 13 украинских ракет над Белгородской областью. По информации ведомства, атаку на российскую территорию осуществили примерно в 23:00 по московскому времени.