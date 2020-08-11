Десятилетний мальчик угнал два авто в Свердловской области

«Дни.ру» рассказали, что седьмого августа мальчик угнал иномарку Mazda, ключи от которой он нашел в квартире товарища. Он проехал на машине около одного километра, а потом движок заглох.

Накануне юный свердловчанин уже сел за руль отцовского УАЗа и наехал на автомобиль Ford. Двигатель снова заглох, и мальчик убежал. Его отцу грозит штраф.