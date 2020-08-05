Десятилетний мальчик спас маму из тонущего автомобиля в Красноярске

Женщина рассказала, что машину занесло, и она свалились в пруд. Ребенок смог самостоятельно выбраться из автомобиля, а после помог это сделать маме.

«Произошло все очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались, и я, честно сказать, впала в ступор», — рассказала женщина.

В итоге они вдвоем с сыном благополучно доплыли до берега.