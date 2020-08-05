facebook_pixel
    05 августа 2020, 18:42

    Десятилетний мальчик спас маму из тонущего автомобиля в Красноярске

    Дарья Морозова

    Десятилетний мальчик по имени Костя помог матери выбраться из тонущего автомобиля в Красноярске. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.

    Женщина рассказала, что машину занесло, и она свалились в пруд. Ребенок смог самостоятельно выбраться из автомобиля, а после помог это сделать маме.

    «Произошло все очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались, и я, честно сказать, впала в ступор», — рассказала женщина.

    В итоге они вдвоем с сыном благополучно доплыли до берега.

    Новости SMI.FM