05 августа 2020, 18:42
Десятилетний мальчик спас маму из тонущего автомобиля в Красноярске
Десятилетний мальчик по имени Костя помог матери выбраться из тонущего автомобиля в Красноярске. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
Женщина рассказала, что машину занесло, и она свалились в пруд. Ребенок смог самостоятельно выбраться из автомобиля, а после помог это сделать маме.
«Произошло все очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались, и я, честно сказать, впала в ступор», — рассказала женщина.
В итоге они вдвоем с сыном благополучно доплыли до берега.