Происшествия 10 марта 2024, 22:30 Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне Shot: 10-летнего мальчика ударило током от зарядки в московском автосалоне Freepik

Читать 360tv в

Мальчика ударило током в московском автоцентре, ребенку парализовало руку. Подросток хотел зарядить телефон устройством для клиентов, сообщил Telegram-канал Shot.

Москвичка с сыном приехали в дилерский центр 8 марта, женщина решила провести техобслуживание автомобиля. Они намеревались подождать окончания работ в зоне ожидания. Мальчик решил зарядить свой телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке.

Реклама

Когда ребенок дотронулся до зарядки, произошел хлопок — мальчика сильно ударило током. Его доставили в больницу. Врачи поставили диагноз — электротравма и ожог кисти. У ребенка не работает левая рука.

В конце февраля смартфон стал причиной гибели 17-летнего юноши в Подмосковье. Тело подростка нашли с ожогом от плеча до уха, в его руке был расплавленный телефон.