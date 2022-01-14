Десятилетнего ребенка, не вернувшегося из школы в Казани, нашли живым

Оказался живым и невредимым десятилетний мальчик из Казани, не вернувшийся из школы 13 января. Его обнаружили в другом районе города возле торгового центра, передали «Известия».

При этом ранее волонтеры движения «Лиза Алерт» нашли отдельно его ранец и школьную форму, а также другие личные вещи. До этого школьник уже уходил из дома. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

А ранее жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело пропавшего сына-девятиклассника, которого несколько дней искали полицейские и волонтеры. Подростка обнаружили на восьмом этаже многоквартирного дома, который располагается на проспекте Косыгина. Жительница Петербурга оперативно обратилась к полиции и отметила, что тело ребенка лежало прямо на лестничной площадке.

По предварительным данным, подросток находился на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Дело в том, что мальчик неоднократно сбегал из дома. Однажды он совершил побег и из лагеря, тогда его нашли невредимым.