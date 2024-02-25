Эксклюзив 25 февраля 2024, 19:50 Десятерых жильцов эвакуировали из горящего дома на Сиреневом бульваре Источник «360»: из горящей квартиры на Сиреневом бульваре спасли двух человек

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Мощный пожар случился в доме 28 на Сиреневом бульваре в Москве. Как сообщил источник «360», из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из полыхающей квартиры на восьмом этаже.

Из окон дома валит густой черный дым. На месте происшествия работают 12 расчетов, задействовали автолестницу. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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По данным источника, в квартире были слышны взрывы. Он добавил, что площадь пожара — около 50 квадратных метров — загорелись две комнаты и коридор.

Собственник квартиры рассказал, что в помещении никого быть не должно. Спасатели уже ликвидировали огонь, а из соседней квартиры спасли одного взрослого и одного ребенка. Их осматривают медики.

Ранее в Одинцове загорелась подземная парковка загорелась. Пожар оказался сложным, поэтому на помощь подмосковным спасателям прибыли подразделения из Москвы.