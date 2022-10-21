Десять журналистов пострадали и один погиб при ударе ВСУ по переправе в Херсоне | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 15:56 Десять журналистов пострадали и один погиб при ударе ВСУ по переправе в Херсоне Зампред комиссии ОП Малькевич: при обстреле переправы в Херсоне ранены 10 журналистов

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В результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне пострадали 10 журналистов и еще один погиб. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире «России-24».

Также жертвами стали двое родственников представителей прессы, еще один — в критическом состоянии, добавил Малькевич.

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Украинские боевики ночью нанесли по переправе12 ударов из американской РСЗО HIMARS. Система противовоздушной обороны сбила 11 ракет, но одна все же долетела до цели. Она угодила в колонну мирных людей, которые хотули покинуть город. Ранее сообщалось, что погибли четыре человека, детей среди них нет.

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По словам Александра Малькевича, в числе жертв — два журналиста местной телерадиокомпании «Таврия», среди раненых — представители прессы Влада Луговская, Константин Мочар и оператор Руслан Воскресенский. Как минимум треть участников колонны пострадали физически, до половины — с учетом контузий, уточнил зампред комиссии Общественной палаты.