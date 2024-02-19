Происшествия 19 февраля 2024, 16:34 Десять участников ОПГ предстанут перед судом за обман 112 человек при продаже авто в Челябинске

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В Челябинске суд рассмотрит дело десятерых участников преступного сообщества, которые обманули 112 человек при продаже автомобилей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

По версии следствия, фигурантами уголовного дела стали руководители автосалонов и их работники. Они проводили различные махинации и обманывали клиентов при покупке машин.

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Отмечается, что деятельность ОПГ пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции