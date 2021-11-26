Десять спасателей боролись с огнем в частном доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Муринской дороге накануне сгорел одноэтажный частный дом. В момент пожара в доме никого не было, написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сразу же после вызова к месту происшествия направились 10 спасателей. Им удалось ликвидировать возгорание через 40 минут с момента обращения. О том, что стало причиной пожара, не уточняется. Известно лишь, что пострадавших нет.

Также в этот день произошло возгорание в жилом комплексе «Солнечный город». По данным сайта 78.RU, из здания спасатели вынесли 15 кошек.