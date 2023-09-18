Происшествия 18 сентября 2023, 18:54 «Десять секунд назад ничего не было». Склад с баллонами заполыхал в Петербурге РЕН ТВ: склад с баллонами загорелся в Петербурге Freepik

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Склад с баллонами загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ. Данных о пострадавших нет. Канал поделился видео с места происшествия.

На кадрах виден открытый огонь. В небо поднимаются клубы густого черного дыма.

«Очередной пожар… какая-то база. <…> Началось прямо жестко, 10 секунд назад ничего не было», — прокомментировал человек за кадром.

По информации канала, к тушению пожара привлекли почти 30 спасателей и шесть спецмашин. На сайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу информации о возгорании пока не появилось.

Портал 78.ru со ссылкой на источник сообщил, что пожар случился в Красногвардейском районе по адресу шоссе Революции, 88, и существует угроза взрыва. Площадь возгорания пока уточняется. Дорогу возле места происшествия не перекрывали, однако там образовалась небольшая пробка.