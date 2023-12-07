Происшествия 07 декабря 2023, 16:05 Десять прилетов насчитали в курской деревне во время обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку, по ней было 10 прилетов РИА «Новости»

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Под огнем украинских боевиков оказалась деревня Елизаветовка. Об обстреле Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Насчитали 10 прилетов», — отметил он.

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Старовойт подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили два домовладения. Губернатор Курской области пообещал оказать помощь собственникам в восстановлении и ремонте зданий.

В конце прошлой недели удар ВСУ обесточил курский поселок Теткино. Украинские снаряды угодили в линию электропередач.