07 декабря 2023, 16:05
Десять прилетов насчитали в курской деревне во время обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку, по ней было 10 прилетов
Под огнем украинских боевиков оказалась деревня Елизаветовка. Об обстреле Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Насчитали 10 прилетов», — отметил он.
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Старовойт подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили два домовладения. Губернатор Курской области пообещал оказать помощь собственникам в восстановлении и ремонте зданий.
В конце прошлой недели удар ВСУ обесточил курский поселок Теткино. Украинские снаряды угодили в линию электропередач.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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