Эксклюзив 02 февраля 2023, 16:48 Десять пожарных расчетов направили на место ЧП в доме в Тетеринском переулке в Москве Источник «360»: пожар вспыхнул в здании в Тетеринском переулке в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в Тетеринском переулке в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, на место прибыли 10 пожарных расчетов и три бригады скорой помощи.

По информации собеседника «360», возгорание произошло на 12-м этаже. Происходит задымление, добавил источник. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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UPD: в региональном главке МЧС «360» подтвердили факт получения заявки по этому адресу. Прибывшие спасатели провели разведку.

«Помощь МЧС не требуется. Сведений о пострадавших не поступало», — заключили в пресс-службе.

По данным источника, в здании, где произошло ЧП, расположен бизнес-центр. Там загорелась оконная рама. Никто не пострадал.