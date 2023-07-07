07 июля 2023, 07:20
Десять подростков госпитализировали после употребления алкоголя в Свердловской области
Минздрав: в больницу Первоуральска доставили 10 подростков после употребления алкоголя
В детскую горбольницу Первоуральска после употребления алкоголя поступили 10 подростков. Об этом сообщило в своем Telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области.
«В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступили 10 детей», — уточнили в ведомстве.
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По данным регионального Минздрава, у семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.
В министерстве уточнили, что в Первоуральске побывали специалисты Территориального центра медицины катастроф с токсикологом и провели осмотр детей.
Врачи оказали подросткам всю необходимую медпомощь. Они оценивают их состояние, как удовлетворительное.
«При полной нормализации состояния детей выпишут домой», — заключили в Минздраве.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин счел преступлением изготовление суррогатного сидра.
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