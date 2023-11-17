Происшествия 17 ноября 2023, 15:33 Десять подольчан чуть не задохнулись в офисе из-за печи в кафе этажом ниже — СМИ Mash: 10 подольчан едва не задохнулись в офисном центре из-за халяльной печи

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Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали 10 человек.

Согласно информации издания, работники почувствовали головокружение и запах гари. На место приехали экстренные службы, сотрудников осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.

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Mash уточнил, что компания занимается строительством и обслуживанием нефтегазовой отрасли.

Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о содержании опасных химических веществ в освежителях воздуха, которые часто распыляют как дома, так и в офисах. Эти вещества могут навредить аллергикам, людям с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями. В худшем случае они могут задохнуться или получить анафилактический шок. Самыми безвредными врач назвала ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.