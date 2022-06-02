Десять пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП с КамАЗом в Кемеровской области

Четыре пассажира микроавтобуса Mercedes попали в больницу после ДТП с грузовиком на трассе «Сибирь» в Кемеровской области. Еще шесть пассажиров обратились за медпомощью на месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 12:35 на 202-м километре автодороги, в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель «КамАЗа» с полуприцепом превысил скорость и не выдержал дистанцию до попутного микроавтобуса. Автобус перевозил пассажиров из Новосибирска в Кемерово. После удара он по касательной задел встречный автомобиль Scania.

На момент аварии в салоне общественного транспорта было 14 человек.

«В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП», — добавили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На месте также работают семь спасателей и две спецмашины, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.