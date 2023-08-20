20 августа 2023, 16:48
Десять машин затопило на парковке на Ярославской улице в Москве
Источник «360»: на парковке на Ярославской улице в Москве затопило 10 машин
Десять машин затопило на парковке на Ярославской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По предварительным данным, ЧП произошло около дома № 4, корпус 2. Из-за сильного ливня территорию парковки подтопило, есть жалобы на плохо работающие ливневки, добавил собеседник «360».
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В воскресенье, 20 августа, на Москву обрушились проливные дожди. В департаменте транспорта сообщали о перекрытии движения на Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.
По данным на 16:37, движение возобновили в обе стороны.
Кроме того, в департаменте предупредили о возможных задержках наземного транспорта на фоне погодных условий.
«Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — подчеркнули в пресс-службе.
По данным городского хозяйства Москвы, в отдельных районах столицы меньше чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков.
Наибольшее количество зафиксировано в СВАО (33 миллиметров), САО (30 миллиметров) и СЗАО (30 миллиметров).
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