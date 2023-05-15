Происшествия 15 мая 2023, 16:52 Десять лесных пожаров потушили в Югре с начала сезона

Читать 360tv в

С начала сезона спасатели смогли ликвидировать в Югре 10 лесных пожаров. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Только за последнюю неделю горели почти 50 гектаров леса. Кроме того, с еще одним крупным пожаром сотрудники МЧС борются прямо сейчас. Им удалось локализовать возгорание на 250 гектаров в Нижневартовском районе. Пожар тушат 15 сотрудников МЧС с помощью спецтехники.

Авторы: