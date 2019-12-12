Десять килограммов ртути обнаружили в Санкт-Петербурге

На место прибыли специалисты аварийной службы «Экосервис». Бутыль с токсичным веществом валялась на дороге, на Большом Смоленском проспекте. Мужчина, обнаруживший емкость, сначала попытался ее поднять, но она оказалась очень тяжелой. Тогда он заглянул внутрь и обнаружил, что внутри жидкий металл.

Найденная ртуть, предположительно использовалась в промышленных целях. Общий вес вещества составил около десяти килограммов.