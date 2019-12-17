Десять домов и школа остались без тепла в Челябинске

ЧП случилось в Металлургическом районе. Десять многоквартирных домов и гимназия оказались без отопления из-за прорыва труб. В школе затопило технические помещения. Из-за этого, помимо отопления, здание лишилось и электричества.

Старшеклассников, занимающихся в этом здании, отпустили домой. Ученики начальной школы продолжили занятия, так как их обучение проходит в новом корпусе.

«Последствия аварии устраняются, 18 декабря учебный процесс возобновится в полном объеме», — заявили в пресс-службе мэрии Челябинска.