    17 декабря 2019, 10:19

    Десять домов и школа остались без тепла в Челябинске

    Александр Кушак

    В Челябинске авария на теплотрассе оставила без тепла десять домов и школу, сообщило ИА URA.RU.

    ЧП случилось в Металлургическом районе. Десять многоквартирных домов и гимназия оказались без отопления из-за прорыва труб. В школе затопило технические помещения. Из-за этого, помимо отопления, здание лишилось и электричества.

    Старшеклассников, занимающихся в этом здании, отпустили домой. Ученики начальной школы продолжили занятия, так как их обучение проходит в новом корпусе.

    «Последствия аварии устраняются, 18 декабря учебный процесс возобновится в полном объеме», — заявили в пресс-службе мэрии Челябинска.