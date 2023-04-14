Происшествия 14 апреля 2023, 17:21 Десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Туве МЧС: в Туве в ДТП со школьным автобусом пострадали 12 человек РИА «Новости»

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В Туве два легковых автомобиля врезались в автобус, в котором ехали школьники. В ДТП пострадали десять детей и двое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«Два автомобиля и школьный автобус столкнулись в Туве. Там находилось 16 детей — ученики 9-10 классов», — уточнили в ведомстве.

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На место аварии выехали спасатели и бригада скорой помощи. Десять детей и двоих взрослых доставили в больницы.

По предварительным данным, школьники и сопровождающие их педагоги получили легкие травмы.

В конце января два автобуса с детьми съехали в кювет в Туве по дороге в санаторий. Это случилось по дороге из Кызыла. По счастливой случайности, никто не пострадал. По факту ДТП республиканская прокуратура провела проверку.

В среду, 12 апреля, междугородний автобус вспыхнул в Прикамье. Он загорелся во время движения на 372-м километре автодороги М-7 «Волга».