Десять дачных домиков загорелись в Свердловской области

Десять садовых домиков загорелись в поселке Исеть Верхней Пышмы Свердловской области. Об этом сообщило свердловское управление МЧС в Telegram.

Спасатели получили сообщение о пожаре в СНТ «Уралочка» днем 4 мая. Когда пожарные подразделения прибыли на место, горел один дом и надворные постройки. Однако огонь быстро распространился из-за плотной застройки, сильного ветра, а также из-за того, что некоторые конструкции были деревянными. В итоге пожар затронул 500 квадратных метров территории.

В тушении задействовали 32 специалиста и 11 пожарных машин.

«Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут и функционирует штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в областном управлении МЧС.

Принимаются все меры для локализации возгорания. От искусственных водоемов проложили две магистральные линии. Организован подвоз воды пожарными цистернами из озера Исетского — с расстояния трех километров.