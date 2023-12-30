Важное 30 декабря 2023, 16:57 Десять человек стали жертвами удара ВСУ по Белгороду МЧС: девять взрослых и один ребенок погибли в Белгороде из-за атаки ВСУ Сотсети

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В Белгороде из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли девять взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранения получили 45 горожан, среди них — четыре ребенка, добавили в ведомстве.

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«Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули спасатели.

Украинские боевики атаковали Белгород 30 декабря. В городе объявили ракетную опасность, жителей попросили проследовать в укрытия. Позже сигналы тревоги отключили.

Из-за массированного удара Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступили сообщения о 10 пожарах. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Огнеборцы ликвидировали все возгорания.

Момент удара по центру Белгорода попал на камеры видеонаблюдения. В городе запустили горячую линию для заявок о разрушениях и пострадавших.

ВСУ также атаковали поселок Уразово Валуйского городского округа. Боеприпас попал в физкультурно-оздоровительный комплекс, также повреждения получили около 20 жилых домовладений.