Происшествия 24 августа 2023, 14:18 Десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Тюмени

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Столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло в городе Тюмени. В аварии пострадали 10 человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai Solaris не уступил дорогу автобусу Ford Transit , у которого было преимущество. Различные травмы в ДТП получили восемь человек в салоне микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки.

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Отмечается, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии.