18 июля 2023, 18:50
Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и «Газелью» в Москве
Источник «360»: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве
Рейсовый автобус и «Газель» ТЦ «Ашан-Мытищи» устроили ДТП на Осташковском шоссе в Москве. В результате травмы получили 10 человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, среди пострадавших есть беременная девушка, ее госпитализировали. Также в больницу доставили еще как минимум трех человек.
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На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. Все обстоятельства случившегося уточняются.
ДТП
Автобусы
Москва 2023
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