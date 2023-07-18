Эксклюзив 18 июля 2023, 18:50 Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и «Газелью» в Москве Источник «360»: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве Телеканал «360»

Читать 360tv в

Рейсовый автобус и «Газель» ТЦ «Ашан-Мытищи» устроили ДТП на Осташковском шоссе в Москве. В результате травмы получили 10 человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, среди пострадавших есть беременная девушка, ее госпитализировали. Также в больницу доставили еще как минимум трех человек.

Реклама

На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. Все обстоятельства случившегося уточняются.