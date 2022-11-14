Происшествия 14 ноября 2022, 09:22 Десять человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком под Новосибирском ГИБДД: в Новосибирской области десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком Пресс-служба МЧС

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Автобус Neoplan утром 14 ноября в Новосибирской области въехал в грузовик International, который был припаркован на обочине. В результате ДТП пострадали десять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Все случилось около 07:50 (03:50 по московскому времени). ДТП произошло в Новосибирском районе недалеко от Промышленно-логистического парка.

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«Автобус Neoplan под управлением мужчины 1962 года рождения двигался со стороны федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ в сторону завода Mars и у дома 16 корпус 1 (остановочная платформа „3307-й километр“) совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International», — сказано в сообщении ведомства.

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В результате ЧП десяти пассажирам автобуса понадобился осмотр врачей, их доставили в больницу. Речь идет о трех женщинах и семерых мужчинах. Всего в транспортном средстве в момент ДТП находились 42 человека.

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.