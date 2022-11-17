Происшествия 17 ноября 2022, 00:59 Десять человек пострадали при взрыве газа в Стамбуле в районе Фатих DHA: в Стамбуле в районе Фатих взорвался газ, 10 человек пострадали РИА «Новости»

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В центральном районе Стамбула Фатих в ночь на четверг произошел взрыв газа. Пострадали 10 человек, сообщило агентство DHA. Причина взрыва не установлена.

По информации СМИ, газовщики проводили работы на газопроводе.

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«Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

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Поднявшееся пламя перекинулось на первый этаж трехэтажного здания. На место прибыли пожарные бригады, медики и полиция. От взрыва пострадали 10 человек, их доставили в местные лечебные заведения. В числе раненых — трое сотрудников газовой службы.

Мэр Фатиха Мехмет Эргюн Туран прибыл на место происшествия и осмотрел его. По данным СМИ, пожарным удалось быстро потушить огонь.

Это уже третий взрыв в Стамбуле за последние дни. Взрыв на пешеходной улице Истикляль прогремел 13 ноября. Погибли шесть человек и более 80 получили ранения. В районе Фатих 16 ноября взорвался автомобиль. Пожар охватил три машины. Предположительно, причиной взрыва стала техническая неисправность автомобиля.