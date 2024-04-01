Происшествия 01 апреля 2024, 23:02 Десять человек пострадали при обстреле Белгородской области Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 10 человек РИА «Новости»

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Количество пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области увеличилось до 10 человек за минувший день. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района было сбито 19 воздушных целей, обошлось без жертв. Однако выросло число пострадавших в результате первого воздушного налета — оно уже достигло 10. Семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями, троим прописали амбулаторное лечение.

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Кроме того, в Белгороде из-за обстрелов ВСУ получили повреждения 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и семь частных домовладений. Также ударам подверглись пять социальных и четыре хозяйственных объекта. Повреждения получил 41 автомобиль.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны 1 апреля уничтожили 19 реактивных снарядов Vampire в небе над Белгородской областью.